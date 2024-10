Antonio, al BSMT di Gianluca, ha parlato così di Max Allegri."Mourinho e Allegri sono finiti come allenatori. Perché non vedo Bielsa? Lui mi fa divertire, in Europa non ha vinto nulla, ma se chiedi a Guardiola, De Zerbi, Milito, ti dicono che l’allenatore più forte che hanno mai visto in vita loro è Bielsa. Lui lascia emozioni alla gente, fa spettacolo. Quando mi parlano di Allegri e Mourinho… hanno vinto tanto, ma non mi danno nulla, cosa me ne frega di ciò che hanno vinto. Guardiola e Klopp dicono che De Zerbi è un fenomeno, non io o Lele perché è suo amico, ma il più grande allenatore della storia e uno dei più grandi oggi in Europa”.