Luca Marelli, moviolista di DAZN, ha commentato il rigore assegnato all'Inter contro il Napoli, poi sbagliato da Calhanoglu, analizzandolo con occhio critico: "Il VAR in questi casi non può intervenire, perché Mariani ha già valutato la situazione nella sua interezza. Tuttavia, il calcio di rigore appare piuttosto lieve; non c'è nulla di più di una leggera gamba esterna che colpisce il polpaccio di Dumfries. Credo che Mariani sia stato preso in contropiede dalla velocità dell'azione e abbia erroneamente valutato il contatto come un fallo."Massimo Ambrosini, intervenuto dallo studio, ha aggiunto: "Il difensore cerca sempre di mettere la gamba per avvantaggiarsi, ma non lo fa in maniera fallosa." Secondo Ambrosini, quindi, la decisione dell'arbitro sembra essere stata influenzata più dalla rapidità dell'azione che dalla reale intenzione di commettere un fallo.