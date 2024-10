Javier, vicepresidente dell'Inter ed ex capitano storico, è stato ascoltato ieri dallanell'ambito dell'inchiesta "Doppia Curva". Rispetto all'audizione di Simone Inzaghi, la testimonianza di Zanetti è stata più lunga, durando quasi due ore. Anche lui, come Inzaghi, non è indagato ed è stato sentito come persona informata sui fatti riguardanti le pressioni esercitate dai capi ultras sulla società nerazzurra.Zanetti ha confermato che Marco Ferdico, uno dei leader della Curva Nord attualmente in carcere con l'accusa di associazione mafiosa, gli aveva accennato alla questione dei biglietti per la finale di Champions League a Istanbul. Tuttavia, ha precisato di averne parlato solo con alcuni membri della dirigenza, senza coinvolgere direttamente Beppe Marotta. Zanetti ha anche dichiarato di non aver mai subito pressioni o minacce durante i suoi anni all'Inter, definendo i rapporti con la Curva Nord come "normali" e sempre avvenuti in un clima sereno.