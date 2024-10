Le convocazioni per gli interrogatori



Laha disposto una scorta di quarto livello, con due agenti armati e un veicolo di protezione per almeno sei mesi, per il pmdella Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Milano. La decisione è stata presa su richiesta del procuratore, alla luce della delicatezza dell'inchiesta che Storari sta coordinando sulle curve Nord e Sud dello stadio San Siro, che coinvolge anche la criminalità organizzata. A riportarlo è l’Ansa. Anche la pm Sara Ombra, co-titolare dell'indagine e già sotto protezione per altre inchieste sulle mafie, è coinvolta nella stessa indagine.Nella stessa riunione, che ha visto la partecipazione dei vertici delle forze dell’ordine provinciali, è stato deciso di assegnare unaanche al pmper indagini legate al suo precedente incarico presso la procura di Como.Questa decisione arriva in un momento di grande tensione per l'inchiesta che, la scorsa settimana, ha portato all’arresto dei vertici delle curve milanesi. Nei prossimi giorni, si passerà alla fase successiva: i pm sentiranno alcuni dipendenti di entrambe le società calcistiche milanesi, in qualità di persone informate sui fatti. Nessuno di questi è attualmente indagato, ma hanno avuto contatti con alcuni degli arrestati.In casa Inter, tra i nomi che potrebbero essere ascoltati ci sono l’allenatore Simone Inzaghi e il vicepresidente. Per quanto riguarda il Milan, sarà chiamato a testimoniare il capitano Davide Calabria. Tuttavia, al momento non sembrano previsti interrogatori per i dirigenti apicali delle due società, che potrebbero essere convocati in una fase successiva.L’inchiesta sfrutterà la pausa delle nazionali per accelerare i lavori, con l’obiettivo di approfondire i legami “tossici” tra i club e gli ultras, che potrebbero portare a un procedimento di prevenzione nei confronti delle due società. In uno scenario estremo, questo potrebbe persino sfociare in un’amministrazione controllata.Oltre a Inzaghi,, i pm stanno valutando la possibilità di ascoltare anche Milan, ex difensore dell’Inter, il cui trasferimento a costo zero scatenò la reazione delle curve. All’epoca, fu organizzato un incontro tra Skriniar e alcuni ultras in un bar vicino a San Siro, lontano dalle telecamere di Appiano.



