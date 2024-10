In attesa di sviluppi sull'inchiesta sugli ultrà di, si notano cambiamenti nella gestione dei parcheggi intorno a San Siro. Come riporta Sportmediaset, durante la sfida Champions contro il Bruges, i tifosi del Milan hanno potuto parcheggiare sulle strisce blu a una tariffa regolare di 1,20 euro l'ora, mentre in passato l’abusivismo legato alla criminalità organizzata portava i prezzi fino a 40 euro per partita. Grazie all'affidamento ad ATM dal 2023 e a un aumento dei controlli, nel 2024 sono stati effettuati 2155 interventi, identificando 118 persone e allontanandone 73.