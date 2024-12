Rispetto al caso Ultras, a Sky Sport, il presidenterisponde così riguardo a tutto quello che è emerso."Noi ci siamo messi a disposizione e stiamo collaborando al fine di debellare questo fenomeno che è straordinario in negativo. È difficile contrastare un certo tipo di violenza quando questa è consumata da 400 persone. Io credo che sia un fatto culturale, bisogna lavorare fin da quando si è alle elementari e far capire che il calcio appassiona e coinvolge. Oggi manca la cultura della sconfitta. Spesso gli atti violenti si consumano quando si perde. E la violenza non si consuma solo nei grandi stadi, ma anche nei piccoli campi di provincia. In questo periodo per esempio le vittime sono i giovani arbitri delle categorie inferiori. Io credo che bisogna saper accettare la sconfitta, tutto qui"."Se si perde gli avversari sono stati più bravi. C'è rammarico, ma questi processi fanno del male, anche perché poi quando si parla di grandi club e di grandi partite c’è un concetto di emulazione. I nostri figli vedono queste immagini e ne assumono dei valori sbagliati, diseducativi. Dobbiamo debellarli"."Si può e si deve fare molto di più, però già oggi esistono figure all’interno del sistema, e mi riferisco allo SLO della Legge Maroni, che aiutano nel garantire una certa trasparenza. Noi come società possiamo fare qualcosa acculturando i nostri giocatori al rispetto delle leggi dello Stato e della giustizia Sportiva. Durante l’anno svolgiamo lezioni in cui spieghiamo questo ai nostri calciatori, anche grazie alla collaborazione delle autorità di polizia, ma controllare la vita privata è più difficile".