Caso Ultras: gli aggiornamenti

Questa mattina *Tuttosport* ha dedicato ampio spazio alle indagini in corso da parte dellariguardanti i presunti illeciti nelle curve di Inter e Milan, che stanno facendo emergere una realtà nascosta da tempo. Secondo il quotidiano, gli atti dell'indagine denominata "Doppia Curva" sono stati trasmessi alla, presieduta da Chiara Colosimo. La commissione avrà ora la possibilità di analizzare il vasto dossier, composto da oltre 630 pagine, che riguarda le infiltrazioni criminali tra gli ultras delle due squadre milanesi.Un passo successivo sarà la creazione di un Comitato Speciale dedicato alla questione degli ultras, che permetterà di affrontare il problema con maggiore attenzione. Dopo aver esaminato le prove raccolte, la Commissione potrebbe procedere alla convocazione dei due presidenti dei club coinvolti: Beppe Marotta per l'Inter e Paolo Scaroni per il Milan, i quali dovranno fornire ulteriori chiarimenti sulla situazione.Nel frattempo, diversi tesserati sono già stati ascoltati dagli inquirenti. Tra questi, la scorsa settimana hanno testimoniato Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, e Javier Zanetti, ex capitano e ora dirigente del club. Nei prossimi giorni, sono attesi per essere interrogati Davide Calabria, capitano del Milan, e Hakan Calhanoglu, ex milanista ora all’Inter. Anche alcuni tifosi del Milan, inizialmente reticenti, hanno fatto sapere tramite i propri legali di essere disposti a collaborare ulteriormente con le autorità.L'indagine rappresenta un passo importante nel tentativo di far luce sulle attività illecite e sulle influenze criminali nelle tifoserie organizzate, con l'obiettivo di riportare legalità e trasparenza nel mondo degli ultras.