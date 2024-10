Caso Ronaldo, quando è in programma l'udienza?

Il Tribunale del Lavoro ha fissato la prima udienza per il ricorso della"contro". Come riportato da La Repubblica, il dibattimento è in programma per marzo, quando il giudice dovrà decidere se dare o meno ragione al club bianconero, condannato lo scorso aprile a versare circaal portoghese in merito al procedimento per gli emolumenti non corrisposti nell'ambito della cosiddetta "manovra stipendi" in epoca Covid, per un totale di 19,5 milioni di euro.Una sentenza a cui, appunto, da Torino stanno cercando di opporsi, come emerso dal comunicato delle scorse settimane con cui sono stati svelati i dati del bilancio al 30 giugno 2024. I primi passi verso il verdetto definitivo saranno fatti, a questo punto, nella prossima primavera. Con la Juventus che punta a recuperare quasi 10 milioni di euro.





