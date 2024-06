La situazione di Inter e Roma sul caso Plusvalenze

sono al centro di un'indagine riguardante le plusvalenze. Laha avviato un fascicolo conoscitivo, segnalando che al momento non ci sono ipotesi di reato né indagati. Questo tipo di fascicolo serve a raccogliere informazioni preliminari per capire se ci sono elementi che possano giustificare l'apertura di un'inchiesta vera e propria.Le plusvalenze, ovvero i profitti ottenuti dalla vendita di calciatori rispetto al loro valore contabile, sono una pratica comune nel calcio, ma possono diventare oggetto di indagine quando si sospetta che siano gonfiate artificialmente per migliorare i bilanci dei club.rispettino le normative vigenti o se ci siano state irregolarità.Il fatto che non ci siano ancora ipotesi di reato o indagati indica che l'inchiesta è in una fase. Le autorità stanno esaminando i documenti e le transazioni per determinare se ci siano motivi per procedere con un'indagine più approfondita. Per ora, sia l'Inter che la Roma non sono accusate di alcun illecito, ma la situazione potrebbe evolvere a seconda dei risultati delle indagini preliminari.