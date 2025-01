Caso Conceicao-Calabria, Ibrahimovic: 'Cose che fanno bene, mi è successo anche alla Juve'

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker,ha parlato anche di quanto successo ieri tra il tecnico rossonero: "È stato un momento con tanta adrenalina, caldo. Due vincenti che hanno fatto quel che hanno fatto. Se chiedete a me, mi è successo mille volte. L'importante è che si risolva, ed è stata risolta prima di entrare nello spogliatoio. A livello di società, mi è successo in Inter,, Barcellona, Manchester United, PSG. Come mi ha insegnato Capello, va bene per la squadra, quando ci sono i campioni succede. Ci sono emozioni, si vive di emozioni. È meglio che succeda, altrimenti vuol dire che non importa nulla a nessuno".