La diretta della partita



Le formazioni ufficiali

La, dopo la sconfitta all'esordio contro l'Audace Cerignola, affronta la Casertana in trasferta nella seconda giornata della Serie C 2024/25.89' -Rimonta completata con Papadoupolos. Mancino chirurgico dal limite dell'area: è 3-2 per i bianconeri, ancora una volta avanti a Caserta.50' - Occasione per Cudrig: il cross di Comenencia e Zanellati non la trova. Cudrig, di testa, trova un intervento sensazionale del portiere.48' - Doppio palo per la Casertana. Deli vicinissimo al vantaggio dei padroni di casa. Poi Peeters spazza.46' - Ricomincia la partita.45'+1 - Finisce qui il primo tempo.43′ - Gol della Juventus Next Gen. Anghelè realizza il rigore con un tiro preciso a mezza altezza.42′ - Rigore per la Juve! Anghelè viene atterrato in area da Gatti, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.38′ - Occasione per i padroni di casa. La Casertana colpisce ancora in contropiede, ma Iuliano manca il pallone a pochi passi dalla porta.27′ - Super Daffara, che salva la Juve su Galletta.21′ - Gol della Juventus! La risposta bianconera,c on Da Graca riceve tra due difensori, protegge la palla e scaglia un sinistro potente sotto la traversa. 2-1.19′ - Gol della Casertana. Galletta trasforma il rigore, spiazzando Daffara e portando i padroni di casa sul 2-0.18′ - Calcio di rigore per la Casertana. Guerra commette un errore ingenuo sgambettando un avversario in area. L'arbitro assegna il calcio di rigore senza esitazioni.16′ - Gol della Casertana. La Juventus Next Gen si sbilancia troppo in avanti, e la Casertana ne approfitta con un contropiede veloce. Paglino riceve in area e supera Daffara nell’uno contro uno, segnando il gol del vantaggio.12′ - Caos in area bianconera, con Gatti che va vicino al gol. Un salvataggio sulla linea evita il peggio, mentre Daffara sembrava ormai battuto.3′ - Falasca mette un cross pericoloso in area, ma la difesa bianconera è attenta e subisce fallo in attacco.1′ - Si parte.Casertana (4-2-3-1): Zanellati; Heinz, Gatti, Bacchetti, Falasca; Bianchi, Proia; Paglino, Deli, Galletta; Iuliano.Juventus Next Gen (3-4-2-1): Daffara; Stivanello, Scaglia F., Pedro Felipe; Comenencia, Peeters, Palumbo, Cudrig; Guerra, Anghelè; Da Graca.