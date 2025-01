L'arrivo a Caselle, poi Continassa e l'incontro con Thiago Motta: il primo giorno di Kolo Muani

La giornata di Kolo Muani

Un sorriso, un autografo, e adesso l'obiettivo di fare più in fretta possibile, così da mettersi immediatamente a disposizione di. Eccola qui, la prima serata dia Torino: è atterrato dopo le 19.30 a Caselle, accolto da qualche tifoso e naturalmente dal parterre di giornalisti. Tutti ad aspettarlo, un po' come si attendono i regali, specialmente quelli più desiderati. Kolo arriva per cambiare il volto dell'attacco della Juve,Sì, perché non ci saranno state le visite mediche - le farà domattina, agli stessi orari di Costa, che un po' di ore di sonno dovrà pur recuperarle -, ma l'incontro con i vertici bianconeri sì.Kolo ha stretto mani e visto la sua nuova dimensione, oltre ai luoghi che lo accoglieranno a partire da domattina.

L'attaccante arriva in prestito secco, 5 mesi (e qualcosa) per scrivere il suo pezzo di storia all'interno della Juventus. Non sarà facile, ma ci saranno le occasioni per brillare. A partire già dalla partita con il Milan, per la quale Kolo punta a esserci. E ci punta tanto pure Thiago Motta.