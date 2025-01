A poche ore dalla prima semifinale diche vedrà scendere in campo, tra le fila dei bergamaschihanno parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A. Alla domanda su quali sono i giocatori che toglierebbero alle avversarie in Supercoppa, quando è stato il turno della Juve, i due atalantini hanno dato la stessa identica risposta indicando un calciatore in particolare dello scacchiere bianconero:"Chi toglieremmo alla Juventus? In questo momento forse Thuram che è il calciatore più in forma di tutti".