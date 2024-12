Claudio Lotito, storico rappresentante nel Consiglio FIGC dal 2009, ha deciso di non ripresentare la propria candidatura per il rinnovo delle cariche federali. La scadenza per la presentazione delle candidature era fissata alla mezzanotte del 25 dicembre, e tra i nomi in lista figura quello di Giuseppe Marotta, attuale amministratore delegato dell’Inter. Marotta, già membro del Consiglio in rappresentanza della Lega Serie A insieme a Lotito e all'ex presidente Casini, è pronto a proseguire il suo percorso ai vertici del calcio italiano. Accanto a Marotta, altre undici figure di spicco del calcio italiano hanno avanzato la loro candidatura, rappresentando le società di Serie A, tra questi c'è anche Francesco Calvo.