La stella di Kenancontinua a brillare anche agli, nonostante finora non sia riuscito a segnare. Questa sera, il giovane attaccante della Juventus affronterà l'Olanda con la sua Turchia, cercando di ottenere l'accesso alla semifinale della competizione continentale.Yildiz, nonostante non abbia ancora segnato in Euro 2024, si è guadagnato il ruolo di titolare fisso nella Nazionale turca. Il suo ultimo gol con la Nazionale risale a novembre 2023, ma la sua presenza in campo è stata fondamentale per la squadra turca durante il torneo.Nonostante la mancanza di gol finora agli Europei, Yildiz ha dimostrato di essere un giocatore di grande talento e potenziale, attirando l'attenzione per le sue capacità tecniche e la sua capacità di influenzare il gioco in attacco. La partita contro l'Olanda rappresenta un'opportunità per lui di fare la differenza e contribuire al successo della sua squadra in un momento cruciale del torneo."Stasera gioca la Turchia e Yildiz deve fare gol. Perché sarà un grande talento, ma prima o poi deve fare gol. Se non segna, io gli preferisco Yilmaz che sarà pure biondo platino ma corre dietro a tutti gli avversari".