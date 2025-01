Caressa su Vlahovic: 'Ho questa impressione, Kolo Muani...'

AFP via Getty Images

Le parole di Caressa su Vlahovic

Situazione incerta perche rischia di trovare meno spazio da qui in avanti nella Juventus. Di questo ha parlato a Sky Fabio Caressa, che ha commentato le nuove gerarchie in attacco."Nico Gonzalez fa il 9 ma con caratteristiche diverse rispetto a Vlahovic. Kolo Muani come numeri si sposano per una manovra più complessa rispetto a Vlahovic, perché lavora di più con la squadra. Io ho l’impressione che Vlahovic non giocherà più molto. È comunque un giocatore che fa 20 gol all’anno", le parole di Caressa, che vede una seconda parte di stagione complicata per l'attaccante serbo.