Il commento di Caressa su Thiago Motta

Fabiodopo la vittoria dellaha parlato dei primi mesi di Thiago Motta sulla panchina bianconera: "Forse la narrazione che lo seguiva ha contribuito a caricare un po' di pressione sulle sue spalle. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a Sky Calcio Club."Lui è sempre stato uno che vinceva soprattutto grazie alla solidità della difesa, è successo anche a Bologna l'anno scorso. Era stato presentato come un tecnico dal gioco spettacolare, ma la realtà è che non gioca come gioca Klopp, tanto per intenderci. La narrazione è diversa, e lui ogni tanto si infastidisce, secondo me, perché hanno creato una figura che è diversa dal tipo di allenatore che è lui".