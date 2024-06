Fabioa Sky Sport parla così della"Qual era il gioco della nostra Nazionale, voi l’avete capito? - le sue parole - Se il terzino destro gioca a sinistra, arrivi con dieci per giocare a tre e giochi a quattro. Devi arrivare con le idee chiare. Non hai il tempo di cambiare in continuazione. Puoi fare un aggiustamento, massimo due, ma non puoi cambiare in continuazione. Non li hai trovati confusi i giocatori? Non è questa la nostra Nazionale, non siamo questi. Questo è un fallimento, va detto chiaramente, va messo un punto".