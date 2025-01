Caressa: 'La Juventus paga la confusione di Motta'

AFP via Getty Images

Fabio, a Sky Sport, parla così del momento della Juventus."La squadra paga la confusione del suo allenatore. La scelta non scelta sul capitano, con sette portatori della fascia diversi lo dimostra, come anche il fatto che contro il Benfica i terzini, McKennie e Weah, sono due che lui stesso ha già schierato anche come punte. A me piace l'idea della versatilità, ma se si arriva ad esagerazioni simili sono gli stessi giocatori ad andare in difficoltà, perchè in campo hanno bisogno di riferimenti e cambiare ruolo di partita in partita non li aiuta a trovarne".