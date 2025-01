Le parole di Fabioa Radio Deejay:"Sono quattro mesi che diciamo 'bisogna aspettare' è giusto, ma adesso abbiamo aspettato un po'. Alcune scelte sono quelle che sono, per esempio non avrebbe giocato Yildiz se non si fosse rotto Conceicao. Il turco è stato il migliore in campo, anche spesso non è nell'undici titolare. Non dico che è un fenomeno, ma se c'è l'hai bisogna valorizzarlo. Capisco che non c'è un'alternativa a Vlahovic, ma quando esce Vlahovic...sembra che più che dietro bisogna acquistare in avanti. È stato sopravvalutato Kalulu. Bisogna chiedersi qual è la direzione che vuole prendere la Juventus"