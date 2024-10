A Sky Calcio Club, Fabioè tornato sull'episodio che ha fornito il calcio di rigore alla Juventus, poi trasformato da Dusan Vlahovic per l'iniziale 1-0 bianconero.- "Questo è il rigore che hanno dato alla Juventus, e io mica dico niente. Prova a vedere: dicono che è rigore per il braccio, però guardate l'equilibrio del difensore. Certo, il braccio è largo, ma come dice mio padre, va bene così. In Europa, in Champions League, su queste cose loro non intervengono. Probabilmente, in Europa non ci sarebbe stata una chiamata e avrebbero lasciato la valutazione all'arbitro".