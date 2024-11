Fabio Caressa su canale YouTube ha parlato della situazione della Roma e di chi potrebbe essere il nome giusto per sostituire Juric e guidare la squadra in un periodo così complicato: "Chi può aiutare la? Lasciatemelo dire,Ha già vissuto una situazione così difficile, con una società in una condizione molto complessa. E' un grande comunicatore, anche se a modo suo, è un allenatore che sa ricostruire e ricompattare i gruppi. Sa trattare con personaggi importanti tipo Hummels". Secondo il giornalista, l'ex allenatore della Juventus sarebbe il profilo giusto per prendere in mano la situazione dei giallorossi e uscire dalla crisi.