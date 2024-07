L'ex bianconero Alessiosi confronta sul canale Youtube de ilBiancoNero nel format Tiki TACCO, discutendo quale sia la migliore Juventus: quella della finale di Cardiff o quella del 1997-1998. Tacchinardi esplora le diverse qualità e caratteristiche di entrambe le squadre, offrendo un'analisi approfondita su come ciascuna formazione ha segnato la storia del club bianconero in modi unici.Tiki Tacco, il format in diretta che vede Alessio Tacchinardi protagonista, torna in diretta la prossima settimana.