Cosa ci aspettiamo dalla nuova Juventus?

Una nuova stagione, ricca di sorprese e novità. Se dovesse essere descritta con un aggettivo probabilmente il più calzante sarebbe: innovativa. Innovativa perchè sarà tutto nuovo, partendo dalla guida tecnicae passando per gli interpreti dove i volti nuovi saranno numerosi già questa sera ma potrebbero essere ancora di più da qui alla chiusura del mercato.Sicuramente ci si aspetta di tornare a, a, adtutti insieme. In fondo la Juventus è questo:. La Juventus però è anche, quelle che regala la Vecchia Signora. Emozione per un goal messo a segno, per un trofeo vinto, per l'inno cantato allo Stadium a squarciagola, per una parata che lascia tutti a bocca aperta. Questo è il bello del calcio: le emozioni che regala. Ci si aspetta di vedere un calcio che faccia divertire, che tenga i tifosi incollati al televisore o al prato, incuriositi ma anche stupiti da quanto sta accadendo., ci vorrà sicuramente del tempo. La Juventus deve ricostruirsi, rimettersi insieme pezzo dopo pezzo dopo anni burrascosi, ma vorrà sicuramente tornare ad essere quella che fa battere il cuore dei tifosi.





