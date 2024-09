Classifica marcatori generale Juventus 2024/25

Dusan Vlahovic 2

Samuel Mbangula 1

Timothy Weah 1

Andrea Cambiaso 1

Nicolò Savona 1

La stagione 2024/25 della- la prima targata Thiago Motta - è iniziata in maniera piuttosto positiva. In un'annata davvero ricca di appuntamenti, dove i bianconeri disputeranno la bellezza di cinque competizioni tra Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale per Club, c'è curiosità per vedere quali saranno i giocatori capaci di distinguersi per maggiore prolificità sotto porta. Di seguito andiamo a scoprire la classifica marcatori generale della Juventus e quella relativa a ciascuna competizione.