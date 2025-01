Chi è il capitano della Juventus contro il Benfica: Thiago Motta cambia ancora

AFP via Getty Images

Chi è il capitano della Juventus contro il Benfica

Al netto delle scelte di formazione operate da Thiago Motta in vista della sfida col Benfica, tra le novità che balzano all'occhio è la scelta relativa alla fascia di capitano che, per l'ennesima volta nel corso di questa stagione, cambia proprietario.Fino ad oggi, infatti, ben sei calciatori avevano indossato la fascia al braccio in gare ufficiali, tra tutte le competizioni, ma la sfida di Champions contro il Benfica certifica l'ingresso di un nuovo nome in questa lista.Sarà Weston McKennie ad indossare la fascia di capitano nel corso del match contro il Benfica valevole per l'ottava giornata della fase campionato della Champions League. Si tratta del settimo capitano diverso in questa stagione.

I capitani della Juventus nella stagione 2024/25