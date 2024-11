Le parole di Capello sulla Juventus e Vlahovic

"L’Inter è un po’ “rallentata” rispetto allo scorso anno, almeno per quello che abbiamo visto finora. Però io credo sia ancora la candidata numero uno. Se Inzaghi sarà lì a diretto contatto con la cima della classifica a marzo, avrà poi tutte le carte in regola per piazzare lo sprint decisivo", così Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato dei nerazzurri.Sullainvece: " La squadra dista crescendo, ma ha sempre un punto interrogativo: il centravanti.Questo alla lunga potrebbe essere un problema, almeno per ambire a lottare per lo scudetto".