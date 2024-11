Nel corso di un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport,ha parlato dellae delle mosse che il club bianconero dovrà perfezionare nel mese di gennaio per rimpolpare il pacchetto difensivo. Secondo l'ex tecnico bianconero, il profilo di Milan Skriniar sarebbe quello ideale per garantire a Madama un profilo di grande qualità ed esperienza. Di seguito le sue parole:"Con Skriniar la Juventus andrebbe sul sicuro: ha giocato nell'Inter, conosce le pressioni della Serie A e dei top club. Nel PSG gioca poco, penso che sarebbe contento anche lui di tornare in Italia"