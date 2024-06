Anche Fabioha parlato ai giornalisti presenti al Festival della Serie A in corso a Parma. Ecco il suo pensiero su, prossimo a diventare il nuovo allenatore bianconero: "Motta deve far tornare laa essere vincente, quando vai alla Juve devi vincere, partecipare non esiste. Come quando alleni il Milan o il Real Madrid.? Dovrà dare una svegliata ai giocatori del Napoli, che si erano adagiati. Dipenderà molto dalla squadra che riuscirà a imbastire, ma sicuramente le darà quella voglia di vincere ed essere protagonista. Credo che sia l'uomo adatto per questo. Sarà un po' difficile la convivenza con De Laurentiis, che rimane il grande punto interrogativo".