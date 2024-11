Aston Villa-Juventus, le parole di Capello

Fabioè intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la sfida tra Juventus ed Aston Villa. Le sue parole:"Ho rivisto la Juve di San Siro, compatta. Ha rischiato qualcosa in più, ma sempre accorta in fase difensiva. Non ha mai cercato la profondità, non sono mai andati dentro. Ha giocato solo su Conceicao, senza mai fare un cambio di campo, non ha mai giocato sulla sinistra, Yildiz non è stato mai chiamato a giocare. La squadra quando ha avuto la palla per attaccare non ha avuto velocità e determinazione. Nelle poche occasioni create da Conceicao non c’era nessuno in area di rigore. Gli infortuni? Nella Juventus si stanno facendo male tutti i nuovi. Sui social dicevano che era colpa di Allegri e che lavoravano poco l’anno scorso, peccato che si siano fatti male tutti giocatori che l’anno scorso non c’erano alla Juve…".