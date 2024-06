Fabioha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Menzione particolare per Federico. Le sue parole:- "Chi vede l’imbucata, la provi senza paura. Chi sa dribblare, come Federico Chiesa, crei superiorità numerica attraverso gli uno contro uno in fascia. E chi è bravo a inserirsi con i tempi giusti, non esiti e accompagni l’azione per riempire maggiormente l’area avversaria. A prescindere dalle scelte di Luciano e da chi schiererà nel ruolo di centravanti, sarà fondamentale che il nostro nove non finisca per trovarsi isolato. Lucidità nelle scelte e concretezza nelle giocate andranno abbinate a un pizzico di spensieratezza in più rispetto a quanto visto contro la Spagna. Nessuna paura, siamo pur sempre l’Italia".