"C’è voglia di iniziare e c’è anche emozione, abbiamo lavorato tanto per arrivare qui, dal 18 di luglio in poi. Adesso si fa sul serio", le parole diche domani debutterà in campionato contro il Sassuolo. Il tecnico ha parlato al canale ufficiale del club, presentando la nuova stagione."Posso dire che c’è un bel clima, come spesso succede verso l’inizio della stagione; c’è voglia di mettersi in gioco dopo il pre-season, in cui comunque ci siamo testati con squadre di alto livello. Siamo tutti molto curiosi, anche chi ha esperienza di tante stagioni ha voglia di capire davvero il nostro valore: c’è grande voglia"."Decisamente un’ottima estate, se mi avessero chiesto di disegnare il miglior scenario possibile, avrei pensato a qualcosa di simile a quello che abbiamo vissuto. Poi, per esperienza, so che non sempre questo significa automaticamente che faremo una grande stagione, perché adesso viene il bello e il difficile. Sappiamo che non siamo ancora al 100% ed è normale, ma adesso la squadra ha caratteristiche identitarie ben precise, in fase di possesso e di non possesso, e va dato merito alle ragazze per il loro lavoro"."Mi aspetto una stagione in cui costruiremo insieme un collettivo che ci permetterà di affrontare ogni sfida dando il massimo per vincere. La prestazione in partita dipende da noi, prima ancora del risultato, e non potremo mai prescindere da questo",