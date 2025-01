Canzi dopo Lazio-Juventus Women: 'Importanti i due goal di scarto, Bonansea è un monumento del calcio italiano'

Getty Images

Le parole didopo la vittoria per 3-1 dellanella gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio."La Lazio è la squadra che ci ha messo più in difficoltà di tutte quest'anno, anche oggi l'ha fatto. Qualche volta la rimettiamo in piedi alla fine, ma va bene così, sono importanti i due goal di scarto in vista del ritorno"."Abbiamo avuto due occasioni importanti, la prima con Bennison e una con Cantore, prima di fare goal potevamo forse chiuderla prima ma ci sono anche gli avversari ma va bene così".

"Barbara è un monumento del calcio italiano, ha dato tanto e ha ancora tanto da dare. Lei fisicamente è integra, è solo una questione di motivazioni: ci stiamo lavorando e soprattutto lei ci sta lavorando".