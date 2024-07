Cancelo alla Juve: perché sì

Cancelo alla Juve: perché no

L'edizione odierna de La Stampa ha lanciato un'indiscrezione che - qualora si concretizzasse - rappresenterebbe un qualcosa di clamoroso. Sì e non potrebbe essere altrimenti, perché fino ad oggi nessuno avrebbe mai lontanamente ipotizzato un possibile ritorno dialla. Il laterale portoghese ha già vestito la maglia bianconera nella stagione 2018/19 vincendo da protagonista, sotto la guida di, lo Scudetto e la Supercoppa italiana. Tuttavia, al termine di quell'annata, il classe 1994 venne ceduto al Manchester City in cambio di Danilo più conguaglio economico a favore dei bianconeri. Nelle stagioni seguenti Cancelo ha vissuto di un rendimento decisamente intermittente che non gli ha mai permesso di trovare una certa stabilità. Dopo il suo addio alla Juve ha infatti vestito anche le maglie di Bayern Monaco e Barcellona. Terminato il suo prestito ai blaugrana, l'esterno lusitano farà ritorno al City, ma la sensazione è che il giocatore non rientri affatto nei piani di Pep Guardiola. Morale della favola, futuro tutto da scrivere. Come verrebbe giudicato un eventuale ritorno di Cancelo a Torino?Un eventuale ritorno a Torino di Cancelo andrebbe sicuramente a rappresentare un importante innesto dal punto di vista qualitativo. Il laterale portoghese porta in dote una cifra tecnica molto importante e tanti assist da distribuire ai compagni nel proprio bagaglio. L'ex Benfica, inoltre, è in grado di orbitare su entrambe le corsie. Per questo motivo un suo eventuale innesto regalerebbe a Thiago Motta un'autentica soluzione di livello per il suo pacchetto esterni.Tanti pro, sicuramente, ma anche qualche contro. Un ipotetico approdo-bis di Cancelo all'ombra della Mole andrebbe ponderato con estrema attenzione. In primis, conta il fattore anagrafico: il portoghese compirà 31 anni il prossimo 27 maggio 2025 e già questo è un fattore che va a cozzare con la nuova politica di valorizzazione dei giovani intrapresa dal nuovo corso juventino. Cancelo, inoltre, percepisce un ingaggio che ad oggi è decisamente fuori parametro per le casse della Juve. Il tutto senza contare il costo del cartellino, visto che il nazionale lusitano è legato al City fino al 2027. Ostacoli non propriamente semplici da sormontare.





