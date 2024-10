rivela giornata dopo giornata la sua importanza nello scacchiere delladi Thiago Motta. Una presenza decisiva, quella dell'esterno, come testimoniato anche dai dati: il classe 2000 azzurro, infatti, è il giocatore che conta più movimenti palla al piede in questo campionato di Serie A (187), mentre il suo compagno di squadraè quarto in questa classifica (163). Tra i due ci sono Evan Ndicka della Roma e Sam Beukema del Bologna (che piace molto ai bianconeri in chiave mercato). Di questi movimenti di Cambiaso, ben 46 sono stati in avanti e per più di 10 metri, meno solo di Dodo della Fiorentina (50).