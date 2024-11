Italia-Francia, parla Cambiaso

Il difensore della Juventus Andreaè intervenuto in zona mista in seguito alla sfida tra Italia e Francia di ieri sera a San Siro. Queste le sue parole:"C'è del dispiacere. Purtroppo era una grande occasione che non abbiamo sfruttato ma andiamo avanti"."C'è tanto della Juventus di Thiago Motta, ma c'è anche della Juventus di Max Allegri. Sto crescendo anno dopo anno cerco di prendere il buono dalle persone che mi circondano e lo sto facendo bene devo continuare così"."Non c'è un ruolo dove mi trovo meglio. Mi trovo meglio in campo a relazionarmi con i compagni e cercare di aiutarli nelle posizioni giuste".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui