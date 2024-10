La notizia del giorno è probabilmente quella del tentativo delper finito nel mirino come possibile sostituto di Dani Carvajal . E non è neppure la prima volta che l'esterno dellaviene accostato ai blancos, perché se n'era già parlato nei mesi scorsi. Sempre in estate, il classe 2000 e gli stessi bianconeri avevano detto no anche alle sirene della Premier League: il ds dell'Monchi, infatti, era disposto a mettere sul piatto 35 milioni di euro e un quinquennale a cifre più sostanziose rispetto a quelle percepite a Torino dal giocatore, che però in accordo con il club non ha mai pensato di cambiare aria. Lo scrive Tuttosport.