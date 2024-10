Il Real Madrid su Cambiaso: la situazione

L'offerta in estate: il retroscena

La prestazione contro il Belgio con l'Italia conferma la crescita e il livello ormai raggiunto da, fondamentale nella Juventus e sempre più centrale anche con la nazionale. Ecco, rendimento che non è passato inosservato in giro per l'Europa, già quest'estate quando c'è chi ha fatto sul serio per provare ad ingaggiarlo offrendo tanti soldi alla Juventus e al giocatore.A Madrid, dopo il grave infortunio diper sostituirlo vogliono un elemento giovane e già abituato a giocare a grandi livelli. Per questo la dirigenza madrilena, scrive Tuttosport, ha messo nel mirinoin scadenza col Liverpool a giugno) come prima scelta; mentre. Il terzino della Juventus era già stato visionato più volte nei mesi scorsi, ma i bianconeri l’avevano blindato col rinnovo del contratto fino al 2029. "C’è chi dice no e lo fa anche di fronte alle ammalianti sirene del club più vincente al mondo: muro di Giuntoli e dell'azzurro", si legge, "Andrea è molto legato ai colori bianconeri, tanto da desiderare di diventare in futuro il capitano della sua squadra del cuore".Già in estate Cambiaso e la Juventus avevano detto no alle sirene della Premier League.(e un quinquennale decisamente a cifre più sostanziose rispetto a quelle percepite a Torino) per strapparlo alla Juve e portarlo in Premier League. “No grazie” la risposta in coro dell’esterno e della Vecchia Signora, desiderosi di proseguire insieme.