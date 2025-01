AFP via Getty Images



L'offerta del Manchester City per Cambiaso: il contratto

Tiene banco in casala situazione di Andrea, su cui si è mossa con forza il Manchester City e Pep Guardiola, che stima il giocatore italiano. Il club inglese avrebbe pronta un'offerta da oltre 60 milioni di euro, anche se le richieste iniziali della Juve partono da 80. Il giocatore non ha chiesto la cessione ma ha comunque aperto al trasferimento.Per Cambiaso, riferisce la Gazzetta dello Sport, è pronto un contratto per i prossimi cinque anni a cifre decisamente più alte dei 2,5 milioni di euro che percepisce attualmente. Il giocatore aveva rinnovato in estate con il club bianconero fino al 2029.