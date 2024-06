Italia, nuovo ruolo per Cambiaso: come giocherà con Thiago Motta?

Cambiaso esterno offensivo con la Juve?

In questi mesi Andrea Cambiaso si è preso la Juventus con grandi prestazioni e soprattutto una costanza di rendimento difficile da immaginare l'estate scorsa, quando arrivò a Torino dopo il prestito al Bologna. Adesso,A meno di sorprese clamorose, farà parte dei convocati che andranno in Germania (domani Spalletti comunicherà la lista definitiva).Cambiaso è subentrato nel secondo tempo, al posto di Riccardo Orsolini. Nessun cambiamento tattico però, il classe 2000 ha preso il posto del giocatore del Bologna da esterno offensivoE' andato vicino al gol dopo un ottimo inserimento e stava per regalare un assist. E' stato tra i più "vivaci" e pericolosi. Una prestazione a cui sicuramente avrà fatto attenzione Thiago Motta, prossimo allenatore della Juventus., visto che per qualche spezzone di partita era stato impiegato anche da Allegri in quella posizione. Laterale a destra o sinistra, mezzala come più volte ha giocato nella stagione appena conclusa e adesso anche esterno di attacco. La duttilità di Cambiaso si amplifica partita dopo partita. Cosa succederà con l'arrivo di Motta a Torino?Thiago Motta lo ha già allenato Cambiaso. A Bologna, ovviamente, dove il giocatore è stato utilizzato da terzino su entrambe le corsie.. La domanda allora, dopo aver visto il suo ingresso da esterno offensivo con l'Italia è se potrà fare lo stesso anche in bianconero.La risposta dipenderà dal mercato che farà la JuventusIn ogni caso, la dirigenza lavorerà anche per portare alla Continassa un attaccante laterale (Greenwood, Savinho alcuni dei profili monitorati). Nell'idea inizialepoco importa viste le qualità del giocatore. Nell'ottica delle tantissime partite che la squadra affronterà però, l'ex Genoa diventerà un opzione anche più avanti. Con l'Italia ha dimostrato di poterlo fare