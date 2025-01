Cambiaso-Juventus, Vaciago: 'Il problema non è la cessione'. Poi la stoccata a Chiné

AFP via Getty Images

Il direttore di Tuttosportcommenta così la possibile cessione dial: "Il problema non è vendere Andrea Cambiaso a 65 (o più) milioni di euro, ma cosa ci fai con quei soldi. Perché è indubbiamente un sacrificio, tecnico ed emotivo, ma ci sono sacrifici che valgono la pena, altri che fanno solo girare le scatole [...]. È un peccato, senza dubbio, perché Cambiaso è un ragazzo intelligente prima ancora di essere un ottimo giocatore e l’intelligenza è merce rara:. Possibilmente senza sbagliare, perché allora sarebbe stata vana la sofferenza dei tifosi, che devono salutare uno che gli sta molto simpatico".

Caso Cambiaso, la stoccata di Vaciago a Chiné

Poi una stoccata: "Piuttosto, chissà se il City, prima di avanzare l’offerta di 65 milioni per Cambiaso, ha parlato con la Consob o con il procuratore. Lo scambio fra Juventus e Genoa, che aveva portato Cambiaso in bianconero e Dragusin in rossoblù, era infatti uno di quelli che non convincevano, una plusvalenza fittizia: il primo era stato valutato 9 milioni, il secondo 4. Oggi valgono 65 milioni e 30.La giustizia sportiva, ci hanno insegnato, deve essere veloce, velocissima, non vorremmo proprio essere noi a rallentarla con certe fesserie. Lasciamoli lavorare in pace".