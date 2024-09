Le parole di Andreaa Dazn:- Sono abbastanza cotto, devo imparare a gestire le energie. Heathmap? Bella dai, mi rendo utile, cerco un modo per essere utile ai compagni e questo mi porta dentro al campo– Devo riguardare la partita. Oggi secondo me abbiamo fatto meglio rispetto all’Empoli. Mancata qualità nell’ultimo passaggio e tiri da fuori ne abbiamo fatti pochi. Ci manca un po’ questo step ma sono contento, rispetto a Roma e Empoli una partita migliore.– Cerco di rendermi utile per trovare una soluzione. Noi da dietro siamo importanti per mettere nelle condizioni chi gioca davanti di far arrivare bene il pallone e il mio ruolo è quello lì.