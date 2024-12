Le condizioni di Cambiaso

Buone notizie dalla Continassa alla vigilia della super sfida trae Manchester City., costretto al cambio nella prima parte del match di sabato contro il Bologna per un problema alla caviglia, ha infatti lavorato in gruppo, almeno nella porzione di seduta aperta ai media , cosa che fa pensare positivo relativamente alla possibilità di una convocazione.Gli esami svolti domenica avevano fatto emergere una "modesta distrazione" per il classe 2000, che era già alle prese con un problema all'articolazione prima della trasferta di Lecce, tanto da doversi sottoporre a terapie specifiche. Ancora da capire, comunque, se domani Cambiaso potrà scendere in campo già dal primo minuto o se prevarrà la prudenza da parte dello staff tecnico e medico. Lavoro in gruppo questa mattina anche per, che a loro volta potrebbero essere convocati.





