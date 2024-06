Poca qualità, ma salva il risultato e la faccia dell'Italia

I numeri di Cambiaso (Sofascore)

1 dribbling riuscito

5 duelli, 3 vinti

Palloni persi: 8

Precisione passaggi 75%

L'cade contro laper 1-0 a causa della sfortunata rete di. Una serata complicata quella degli azzurri, costretti a giocare in apnea per settantacinque minuti di gioco a causa del pressing indiavolato della delle Furie Rosse.. Una mossa però che non porta nessun beneficio per gli azzurri.L'idea era quella di portare più brillantezza, quella che il giocatore dell'Inter non ha mai dato nella prima frazione di gioco e forse anche più copertura.ha ricoperto quel ruolo nel corso della stagione in bianconero, dove spesso lo si vedeva girare su tutto il campo. Nonostante tutto anche l'esterno è caduto nella ragnatela tessuta dagli spagnoli.. Le sgasate sono pochissime e gli errori sono diversi, in linea con la pochezza qualitativa della nazionale vista contro la. Eppure seesce con una sola rete al passivo è merito anche suo: è suo il salvataggio sulla linea al 59' che impedisce a Ledi battere. Ma è l'unico acuto in una serata complicata anche per lui.