Andrea Cambiaso è stato uno dei grandi protagonisti dell'impresa azzurra al Parco dei Principi. L'esterno di proprietà della Juventus, schierato largo a destro nel 3-5-2, ha disputato una partita di altissimo livello, propiziando due dei tre goal messi a referto dalla squadra di Luciano Spalletti. In occasione del pareggio griffato Dimarco, è stato proprio il classe 2000 ad avviare l'azione con una splendida apertura indirizzata proprio verso il laterale dell'Inter. Il copione si è poi ripetuto nel finale, quando il suo cambio campo ha messo in moto Udogie, poi autore dell'assist per il definitivo 1-3 di Raspadori. Morale della favola, voti altissimi per il numero 27 della Juventus: La Gazzetta assegna un 7.5 alla prova dello juventino, così come Tuttosport, mentre il Corriere dello Sport si assesta sul 7.