Infortunio Cambiaso in Juventus-Bologna: le sue condizioni

Continua l'incredibile sfortuna a livello di infortuni in casa Juventus. Dopo pochi minuti nel match contro iinfortunio perL'esterno italiano della Juventus ha avuto un problema alla caviglia, chiedendo l'intervento dello staff medico.Un problema alla caviglia derivante dalla botta del pallone calciato da Ndoye, che ha colpito in pieno il giocatore della Juventus. Dopo qualche attimo di apprensione, Cambiaso ha deciso di proseguire il match, rientrando in campo ma inutilmente visto che dopo pochi minuti è stato costretto ad uscire. In attesa di ulteriori riscontri, per Cambiaso si tratta di una distorsione della caviglia sinistra, che si è girata dopo aver respinto il tiro di Ndoye.