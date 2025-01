Cambiaso in difficoltà: per Gazzetta è il peggiore di Atalanta-Juventus

Getty Images

Come ha giocato Cambiaso in Atalanta-Juventus

Serata complessa, quella di ieri, per, tornato al suo posto nell'undici titolare dopo lo stop per il problema alla caviglia senza però riuscire a mettere in campo una prestazione di livello in. Ecco come hanno giudicato la sua partita i giornali in edicola oggi: per La Gazzetta dello Sport l'azzurro è il peggiore in campo dei suoi.- Torna titolare ma non è al top. Spinge in maniera confusa e fa fatica a rientrare. Nella ripresa si fa sovrastare da Bellanova nell'azione del pari.

- Dalle sue parti gravita De Ketelaere e spinge Zappacosta e riesce ad arginarli con ordine. Il problema è che Bellanova gli salta in testa regalando a Retegui la palla del pari dell’Atalanta.- Partecipa alle sbavature del pari, Bellanova lo sovrasta. Forse l’unica vera pecca di una gara tosta.