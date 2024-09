, ha parlato dell'esterno della Juventus, sempre più centrale nella squadra di Thiago Motta: "È partito molto molto bene, ha dimostrato per l'ennesima volta di che pasta è fatto e sta diventando un giocatore importante, anche in Nazionale e in Champions League. Siamo sulla strada giusta ma non avevamo dubbi, ha la testa sulle spalle e sa dove vuole arrivare. Speriamo che continui a crescere, può farlo". L'agente poi, come riportato da Tmw, ha aggiunto: "Lo abbiamo visto anche interpretare il suolo di esterno d'attacco. È un giocatore completo ed è l'interprete ideale per Thiago Motta".