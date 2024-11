Le parole di Hernanes su Cambiaso

Jogador da @juventusfc pode sofrer grave penalização. comete 3 infrações graves. pic.twitter.com/9zzTVoa461 — Hernanes (@hernanes) November 19, 2024

è ricercato dalla giustizia del calcio e dal tribunale sportivo per aver commesso tre reati". Inizia così un simpatico video a cura dell'ex bianconero, che esalta ironicamente le qualità dell'esterno dellaprendendo come riferimento l'azione che ha portato al goal di Timothy Weah nel derby contro il Torino."Primo reato: prende la palla sotto la sua metà campo e non la passa indietro, reato gravissimo. Secondo reato: non passa la palla a due metri al suo compagno. Non è possibile Cambiaso, rischi una grossa sanzione! Però sarò il tuo avvocato. Terzo reato: continua la sua progressione e rompe una, due, tre, tutte le linee della difesa avversaria. Non si può, non si fa così, bisogna passare indietro! Ah no si può, il calcio lo permette. Bravo Cambiaso! Io sarò con te, se finisci in tribunale vengo a difenderti. Hai già un avvocato".