Cambiaso di nuovo titolare contro il Milan: da quanto non succedeva

Andrea Cambiaso è uno dei nomi senza dubbio più al centro delle ultime voci intorno all'ambiente bianconero. Sul difensore della Juventus ha messo gli occhi il, che sembrerebbe essere pronto a offrire 65 milioni per lui, e dunque la Juve rimane attenta. Il giocatore non ha chiuso del tutto alla partenza, ma si attende una mossa dei Citizens: i bianconeri potrebbero aprire se l'offerta sarà di 80 milioni, cosa che al momento appare improbabile. Ciò che è probabile, anzi certo, è che Cambiaso scenderà in campo questa sera per Juventus-Milan, e lo ha confermatodurante la conferenza stampa alla vigilia. Il difensore ex Genoa torna dunque dal primo minuto per la seconda volta consecutiva dopo più di un mese, quando arrivava da 9 gare di fila da titolare in Serie A.